В Ярославской области вводится особый противопожарный режим

В регионе готовы к любым неожиданностям. Фото: Правительство Ярославской области.

Из-за жары в большинстве округов установился высокий, пятый класс пожарной опасности. Как сообщили в областном правительстве, для защиты жителей и сохранности имущества в течение 21 дня строго запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы и сухую траву.

Усилены мониторинг и профилактика. Почти все леса находятся под круглосуточным видеонаблюдением, организовано патрулирование лесных массивов, проводятся противопожарные мероприятия. Особое внимание уделяется местам массового пребывания людей.

Нарушителей будут штрафовать, причем платить в некоторых случаях придется до миллиона рублей.

Сообщить о возгорании можно по телефону 112 или на бесплатную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.