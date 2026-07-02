Ярославль готовится к открытию Международного кинофестиваля «В кругу семьи»

Кинофестиваль "В кругу семьи" откроется в субботу. Фото: Правительство Ярославской области.

Торжественное открытие кинофестиваля запланировано на 4 июля. На площади перед КЗЦ «Миллениум» состоится концерт группы «Братья Грим», после чего в 16.00 по красной дорожке пройдут известные артисты: Федор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Ксения Алферова, Нонна Гришаева, Роман Курцын и многие другие. Впервые церемония открытия будет транслироваться одновременно в 20 городах России и 40 странах мира.

Кроме того, как сообщили в областном правительстве, в этот день откроется памятник основателю туристического маршрута Золотое кольцо России Юрию Бычкову, а также новое кинематографическое пространство на улице Нахимсона, которая станет частью пешеходного центра Ярославля.

Также пройдет экологическая акция «Вода России: в кругу друзей» в парке на острове Даманском. Вместе с жителями региона участие в ней примут заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков и звезды кинофестиваля. Участников ждут экологические мастер-классы и просветительская программа.