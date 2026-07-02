Каждый пятый пострадавший от клещей ярославец – ребенок

Домашняя живность тоже может пострадать от кровососов. Фото: Георгий БРИНЧУК

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, за неделю клещи покусали 380 жителей области. Большинство из них – из Ярославля (151) и Рыбинска (102). Также к медикам обратились по 19 жителей Даниловского округа и Углича и девять – из Рыбинского округа.

Из числа пострадавших за эту неделю — 18% дети.

В ведомстве напомнили, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.

Чтобы не подцепить клеща на природе, проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами.

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»:

— в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

— в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

— в Ростове-Великом - Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.