В Ярославской области открыт трудовой сезон студенческих энергетических отрядов

Студенческие отряды – один из наиболее эффективных инструментов подготовки молодых кадров. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

В филиале «Россети Центр» – «Ярэнерго» дан старт очередному сезону студенческих энергетических отрядов. На трудовую вахту заступили 26 учащихся Ярославского автомеханического колледжа и Ярославского аграрного университета. Этим летом они будут работать в составе отрядов «Искра» и «Вольтрон», получая первый профессиональный опыт в электроэнергетике.

На торжественной линейке ребята получили путевки на работу от и.о. директора «Ярэнерго» Владимира Плещева. Он пожелал студентам интересных и плодотворных трудовых дней, ярких впечатлений и уверенности в выбранном пути. Сразу после церемонии открытия юные энергетики приняли участие в командообразующем тренинге, рассказали об ожиданиях от трудового сезона и планах на будущее.

Впереди у ребят полтора месяца насыщенной работы в районах области. За это время им предстоит работать с технической документацией, выполнять с бригадами плановые осмотры, ревизию, ремонт и монтаж оборудования, снимать показания приборов учета, собирать металлоконструкции и многое другое. Перед началом работы студенты пройдут необходимое обучение и сдадут экзамен по электробезопасности. Расширить профессиональный кругозор и разнообразить трудовые будни помогут встречи со специалистами, экскурсии на энергообъекты и мероприятия по электробезопасности.

– Студенческие энергетические отряды – это один из наиболее эффективных инструментов подготовки молодых специалистов для электросетевого комплекса. С 2014 года через эту программу в наших компаниях прошли уже 4 840 студентов более чем из 50 вузов и колледжей. Многие из них сегодня работают у нас. Для нас важно, чтобы будущие энергетики еще во время учебы получали практический опыт на действующих энергообъектах и осознанно выбирали профессию, – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.