Путепровод начали строить на трассе «Золотое кольцо» между Ярославлем и Костромой

Новый мост облегчит жизнь автомобилистам. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве сообщили о строительстве моста через железнодорожные пути в районе поселка Прибрежный. Длина самого путепровода превысит 140 метров, а общая протяженность с подходами – два километра. Трассу расширят с двух до четырех полос.

Завершить работы планируется в конце 2028 года. После этого пропускная способность трассы значительно увеличится, а время в пути между городами сократится.

Продолжается и расширение шестикилометрового участка вдоль озера Неро у Ростова Великого на трассе М8 «Холмогоры». Получены положительные заключения Главгосэкспертизы по другим участкам федеральной магистрали, по одному из них готовят документы для выбора подрядчика.

Также специалисты разрабатывают проект по обходу Переславля-Залесского. В Ярославле по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается строительство третьего моста через Волгу, который свяжет Фрунзенский и Заволжский районы и разгрузит центр города от транзитного транспорта.