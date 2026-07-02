Энергетики расчистили более тысячи гектаров просек ЛЭП в Ярославской области

Специальный трактор убирает ненужную растительность. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

В филиале «Россети Центр» – «Ярэнерго» активно ведутся работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи (ЛЭП) от деревьев и кустарников. Как сообщили в пресс-службе, по итогам I полугодия энергетики уже привели в нормативное состояние 1 036 гектаров просек.

Расчистка охранных зон ЛЭП – обязательный этап подготовки сетей к отопительному сезону. Часто именно деревья и ветки, падающие на провода под тяжестью снега или из-за сильного ветра, становятся причиной технологических нарушений. Своевременная уборка поросли позволяют снизить риск повреждения линий электропередачи и повысить надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов. К работам по расчистке трасс ЛЭП привлечена специализированная техника. Среди задействованной техники выделяются современные машины для измельчения растительности. Эффективнее всего себя показывают мульчеры.

За день одна такая машина способна расчистить от 0,7 до 1,1 гектара в зависимости от сложности местности и густоты растительности. При этом древесина сразу перерабатывается в щепу, не требующую дальнейшего вывоза. На болотах и других сложных участках, куда тяжелой технике не добраться, бригады энергетиков расчищают просеки вручную – с помощью бензопил и кусторезов.

Отметим, что работы идут в соответствии с еженедельными графиками, а за их исполнением ведется постоянный контроль. Всего до конца года планируется освободить от древесно-кустарной растительности 2 730 гектаров просек.