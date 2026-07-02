Пострадавшей при атаке БПЛА в Крыму ярославской семье оказана матпомощь

Фото: Правительство Ярославской области.
Глава региона Михаил Евраев подписал постановление о выделении материальной помощи семье из нашего региона, пострадавшей при атаке БПЛА в ДНР.
Ранее мы писали, что ранним утром 3 июня дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь». Среди пассажиров была семья из Ярославской области — молодая мама Анастасия и её девятилетний сын. Они получили ранения.
В областном правительстве сообщили, что пострадавшие идут на поправку. Материальная помощь семье уже направлена.