Пострадавшей при атаке БПЛА в Крыму ярославской семье оказана матпомощь

Пострадавшей семье направлена матпомощь. Фото: Правительство Ярославской области.

Глава региона Михаил Евраев подписал постановление о выделении материальной помощи семье из нашего региона, пострадавшей при атаке БПЛА в ДНР.

Ранее мы писали, что ранним утром 3 июня дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь». Среди пассажиров была семья из Ярославской области — молодая мама Анастасия и её девятилетний сын. Они получили ранения.

В областном правительстве сообщили, что пострадавшие идут на поправку. Материальная помощь семье уже направлена.