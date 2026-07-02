В ДТП под Ярославлем погибла женщина, еще четверо ранены

Одна из машин при столкновении перевернулась. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Как сообщили в региональном УМВД, смертельная авария произошла около полудня 1 июля в Даниловском округе на 327 км ФАД М-8 «Холмогоры» в районе деревни Ростилово.

По предварительной информации, 46-летний водитель "Рено" выскочил на встречную полосу, где врезался в "Ниссан" под управлением 38-летнего мужчины.

39-летняя пассажирка «Ниссана» погибла. Травмы получили 12-летняя девочка, которая ехала в этой же машине, - она в больнице. Ранены годовалый и семилетний дети, которым назначено амбулаторное лечение. Виновник аварии тоже получил травмы и лечится дома.

Следователем ОМВД России "Даниловский" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".