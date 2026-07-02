Контактный зоопарк в Ярославской области работал с нарушениями

Факт жестокого обращения с животными не подтвердился. Фото: управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Представители управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели проверку по обращению Верхне Волжского управления Росприроднадзора. В документе говорилось, что на территории Свято Алексиевской Пустыни в Переславском округе содержится множество животных и птиц, проводятся платные экскурсии. Также выдвигались требования об изъятии животных и привлечении виновных к ответственности за жестокое обращение с ними.

По итогам обследования факт жестокого обращения с животными не подтвердился, но всплыли другие нарушения.

По закону требования к использованию животных в культурно зрелищных целях и их содержанию распространяются исключительно на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые на постоянной основе осуществляют демонстрацию животных в зоопарках, зоосадах, зоотеатрах, океанариумах, дельфинариях и цирках. В отношении физического лица – владельца зверей и птиц - указанные требования не применяются.

Но владелец животных не зарегистрирован в реестре хозяйствующих субъектов в компоненте ФГИС «ВетИС» «Цербер» как лицо, оказывающее услуги по показу животных, организации контакта посетителей с ними или их кормлению. А сами животные и птицы на учёте не состоят, то есть хозяин нарушил правила осуществления учёта животных.

Владельцу направлено предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. Ситуация остаётся на контроле Управления Россельхознадзора.