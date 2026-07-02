Московский проспект в Ярославле будут ремонтировать по ночам

Ремонт дороги на Московском проспекте. Фото: Мэрия Ярославля.

Подрядчик приступил к фрезерованию старого покрытия на участке от площади Подвойского до улицы Гагарина. Об этом мы сообщали ранее.

Специалисты снимают изношенный слой асфальта и формируют необходимый профиль проезжей части, чтобы сделать правильные уклоны для эффективной работы ливневки. После этого специалисты проверят геометрию покрытия и приступят к укладке нового верхнего слоя асфальтобетона с соблюдением всех технологических требований.

В мэрии уточнили, что площадь ремонта на Московском проспекте составляет около 50 тысяч квадратных метров. Часть покрытия на дублерах уже сфрезерована, сейчас работы ведутся на основной проезжей части. После завершения этих работ на участке до улицы Гагарина подрядчик продолжит работы в обратном направлении — в сторону центра города.

Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и организованы в вечернее и ночное время.