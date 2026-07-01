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НовостиОбщество1 июля 2026 17:03

В Угличе появится своя «Медвежья тропа»

Такие же есть в Ярославле и Ростове Великом
Георгий БРИНЧУК
"Медвежья тропа" понравится местным жителям и туристам. Фото: администрация Угличского округа.

"Медвежья тропа" понравится местным жителям и туристам. Фото: администрация Угличского округа.

В администрации Угличского округа рассказали, что подрядчик приступил к монтажу нового туристического пешеходного маршрута протяженностью 4,7 километра.

«Медвежья тропа» пройдёт по ключевым достопримечательностям Углича, известного своей историей и культурным наследием.

Кроме того, для туристов установят информационные стенды и создадут мобильное приложение, облегчающее передвижение по маршруту.

«Медвежья тропа» поможет горожанам лучше узнать родные места, а гостям предоставит понятную навигацию для знакомства с главными достопримечательностями.