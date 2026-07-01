Специалисты проверили батуты в Ярославской области

Аттракционы проверили перед установкой. Фото: инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области

Как сообщили в областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора, аттракционы были проверены инспекторами и зарегистрированы перед началом эксплуатации.

В ведомстве напомнили, что все временно установленные аттракционы обязательно должны пройти процедуру временной регистрации в инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора. Перед входом на каждый из них должен быть установлен регистрационный знак, а у оператора при себе должно быть свидетельство о временной регистрации аттракциона.