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НовостиОбщество1 июля 2026 16:42

Специалисты проверили батуты в Ярославской области

Сооружения установили накануне Дня молодежи в Тутаеве и Некрасовском
Георгий БРИНЧУК
Аттракционы проверили перед установкой. Фото: инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области

Аттракционы проверили перед установкой. Фото: инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области

Как сообщили в областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора, аттракционы были проверены инспекторами и зарегистрированы перед началом эксплуатации.

В ведомстве напомнили, что все временно установленные аттракционы обязательно должны пройти процедуру временной регистрации в инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора. Перед входом на каждый из них должен быть установлен регистрационный знак, а у оператора при себе должно быть свидетельство о временной регистрации аттракциона.