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НовостиОбщество1 июля 2026 16:34

Прокуратура контролирует капремонт школы в ярославском селе

Завершиться работы должны к началу учебного года
Георгий БРИНЧУК
Ремонт должен завершиться в августе.

Ремонт должен завершиться в августе.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

Контракт на проведение работ по ремонту здания заключен в апреле 2026 года. Он обойдется казне в 64 млн рублей. Срок окончания работ по контракту – август 2026 года.

Проверить ход ремонта выезжал прокурор Первомайского района Дмитрий Борисов.

Он обратил внимание представителей заказчика и подрядчика на необходимость выполнения работ в установленные сроки с соблюдением требований к качеству.

Окончательное завершение капремонта, соблюдение его находится на контроле руководства прокуратуры района.