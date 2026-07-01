Два ярославца украли лом олова почти на миллион

Ворам грозит до шести лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двум 22-летним жителям губернского города инкриминируют кражу в крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.

По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемые проникли на территорию организации, занимающейся переработкой лома цветных металлов и похитили из помещения плавильного цеха лом олова общим весом более 300 кг, причинив организации ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.

Похищенное соучастники сдали в металлолом.

Как сообщили в областной прокуратуре, уголовное дело направлено в Ярославский районный суд.

Виновникам грозит до шести лет колонии.