Пожарные спасли семь человек на пожаре в Ярославле

Место происшествия. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Квартира загорелась 1 июля на 12 этаже дома на Которосльной набережной в областном центре. На место выехали 27 спасателей на пяти машинах.

Было спасено 7 человек, в том числе два ребенка. Также из подъезда эвакуировано 20 человек. Никто не пострадал.

Уничтожены мебель, электроприборы, натяжные потолки и напольное покрытие на площади 100 квадратных метров. Огнем закопчены стены и потолок в подъезде на площади 75 квадратных метров.

Обстоятельства пожара устанавливают дознаватели МЧС России.