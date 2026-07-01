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НовостиОбщество1 июля 2026 15:37

Тротуар ремонтируют на всем протяжении улицы Спартаковской в Ярославле

Работы затронут и часть мини-рынка
Георгий БРИНЧУК
Тротуар обновят по всей улице.

Тротуар обновят по всей улице.

Фото: Мэрия Ярославля.

Подрядчик приведет в порядок пешеходную зону от пересечения с улицей Панфилова до разворотного кольца общественного транспорта. Сейчас в работе находятся участки от улицы Панфилова до улицы Гражданской. Там частично завершена укладка плитки, установлены бордюрные камни. Рабочие готовят щебеночное основание для укладки плитки.

Масштабные работы по ремонту тротуара, как сообщили в мэрии, затронут часть мини-рынка на улице Спартаковской. Владельцев торговых точек и местных жителей заранее оповестят о сроках проведения работ. Продавцы смогут продолжить работать: участок будет открыт для прохода во время ремонта.