Названо имя водителя, оказавшего пассажиру помощь по пути в Ярославль

Тот самый водитель-герой. Фото: АО "Ярославское АТП", ВК

Ранее мы писали об инциденте в автобусе 177 «Ростов Великий – Ярославль», где стало плохо пожилому пассажиру. Старик потерял сознание.

Пассажиры позднее написали в соцсетях, что шофер несколько раз выходил из кабины, чтобы проверить самочувствие мужчины, предлагал вызвать скорую, но пенсионер и его спутница отказались.

В итоге неравнодушный водитель уговорил чету доехать до автовокзала, чтобы там мужчину осмотрели и при необходимости оказали помощь медиуи.

В Ярославском АТП нашли и поблагодарили своего работника. Его зовут Сергей Трунилов.

«Нам приятно, что в нашей команде работают только отзывчивые и человечные водители, которые следят за удобством и комфортом пассажиров, и в случае экстренной ситуации готовы оказать им любую помощь», - сообщили на предприятии.