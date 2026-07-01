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НовостиОбщество1 июля 2026 14:14

На одной из ярославских улиц в июле перекроют движение

Почти до конца месяца
Георгий БРИНЧУК
Участок, где будет ограничено движение.

Участок, где будет ограничено движение.

Фото: Мэрия Ярославля.

Временное ограничение движения транспортных средств вводится с 1 июля по 29 июля

на участке улицы Свердлова от дома № 68 по проспекту Толбухина до дома № 74А по Свердлова.

Так нужно, объяснили в мэрии, для проведения работ по модернизации тепломагистрали «Горвал-Набережная от ТК-12 до ТК-8» от т/к Т-29А до т/к Т-19, проходящей вдоль проезжей части улицы Свердлова, на участке от дома № 68 по проспекту Толбухина до дома № 50 по улице Володарского.

Водителей призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.