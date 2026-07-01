Новый светофор заработал на улице Бабича в Ярославле

Дорога стала безопаснее. Фото: Народный фронт Ярославль.

Пешеходам приходилось перебегать четырёхполосную дорогу, рискуя попасть под колеса. Просьбы людей установить регулировщик оставались без ответа.

Местные жители обратились в Народный фронт, там переадресовали запрос в мэрию. После этого началась подготовка проектно-сметной документации.

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ заключило контракт на монтаж и подключение светофора за 3,8 миллиона рублей.

Теперь регулировщик работает, а люди могут спокойно попасть на противоположную сторону улицы, где находятся соцобъекты.