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НовостиОбщество1 июля 2026 13:07

В Тутаеве руководителя предприятия будут судить за невыплату работникам зарплаты

Долг превысил 1,8 млн рублей
Георгий БРИНЧУК
Директора накажут за невыплату зарплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Директора накажут за невыплату зарплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В региональном СКР сообщили о завершении расследования дела о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам. Инкриминируют совершение этого преступления директору предприятия.

По данным следствия, в период с начала декабря 2025 года по середину июня 2026 года работникам общества с ограниченной ответственностью полностью не выплачивалась заработная плата, при этом финансовая возможность для этого в организации имелась.

Сейчас долг, превысивший 1,8 млн рублей, погашен. Дело направлено в суд.