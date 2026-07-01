Житель Рыбинска пытался провезти запрещенку в колонию на грузовике

Тот самый грузовик. Фото: УФСИН РФ по Ярославской области

Заработать на потребностях сидельцев решил 22-летний житель Рыбинска, который по роду деятельности мог приехать в колонию. Он планировал передать осужденным ИК №2 пять мобильников и две сим-карты.

Но грузовик тщательно досмотрели. Запрещенку нашли в обшивке кабины.

Как сообщили в региональном УФСИН, через несколько дней на территории, прилегающей к ИК-2, при попытке перебросить другие запрещенные посылки был задержан 23-летний житель Переславля-Залесского. У него обнаружено и изъято шесть полиэтиленовых свертков, в которых находилось 12 мобильных телефонов, два блока для зарядного устройства и два USB-провода.

Виновникам грозит штраф в размере от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей.