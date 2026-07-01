В Рыбинске и Угличе на причалах появились полезные гаджеты для слепых

Нарушения устранены. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

В ходе проверки надзорным ведомством исполнения законодательства о социальной защите инвалидов выяснилось, что пассажирских причалах в Угличе и Рыбинске отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели, не дублируется звуковая и зрительная информация. Это создавало неудобства для слепых и слабовидящих пассажиров.

Ярославский транспортный прокурор внесла представление собственнику причалов, возбудила дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).

После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены, виновный работник привлечен к административной ответственности.