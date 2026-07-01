В Ярославской области выявлены самостоятельные подключения к газовым сетям

По результатам рейдов специалисты зафиксировали 98 нарушений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Ярославль» регулярно осуществляют рейды для проверки возможного самовольного вмешательства в систему газоснабжения, исправности счетчиков абонентов и целостности пломб. По результатам рейдов специалисты зафиксировали 98 нарушений. Среди самых распространенных: самостоятельная замена газового оборудования и несанкционированное подключение к газораспределительным сетям, а также нарушение пломб. Только в Ярославле выявлено 76 случаев самовольного потребления газа, в Рыбинске - 8.

«Газпром межрегионгаз Ярославль» напоминает: самовольное подключение недопустимо и небезопасно. Все факты выявленные факты направлены на рассмотрение в правоохранительные органы для привлечения лиц к ответственности. Поставщик газа обращает внимание, если гражданин является свидетелем самовольного подключения к газовым сетям, ему необходимо оперативно сообщить об этом в региональную газовую компанию любым удобным способом: по телефону, написав сообщение на электронную почту, через форму обратно связи на сайте или в аккаунте социальной сети.