Ярославцы могут подтвердить учетную запись на портале Госуслуг на почте

В обновленных почтовых отделениях посетители могут воспользоваться уголками здоровья. Фото «Почта России»

В настоящее время сервис доступен в модернизированных сельских отделениях «Почты России». Подтвержденная учетная запись открывает полноценный доступ ко всем возможностям Госуслуг - от оформления социальных пособий до записи к врачу.

В почтовых отделениях региона можно не только подтвердить статус пользователя, но и восстановить доступ к системе или создать аккаунт с нуля. Процедура занимает не более 10 минут. Клиенту достаточно предъявить оператору паспорт и СНИЛС. Специалист сверяет данные и вносит подтверждение в систему, после чего все электронные сервисы портала становятся доступны в полном объеме.

В нескольких почтовых отделениях области в клиентском зале есть компьютер для самостоятельного доступа посетителей к социально значимым сайтам и цифровым услугам: сайтам Госуслуг, Социального фонда, Работа.ру и других.

Также в обновленных почтовых отделениях посетители могут воспользоваться уголками здоровья: самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови.