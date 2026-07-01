Под Ростовом Великим полностью потушен пожар на мусорном полигоне

Пожар на полигоне, по предварительным данным, произошел из-за его ненадлежащего состояния. Фото: Правительство Ярославской области.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В ликвидации последствий были задействованы силы МЧС, региональной пожарно-спасательной службы, лесной охраны и собственника полигона – всего более 20 единиц техники. В настоящее время за пожарной обстановкой на объекте установлено непрерывное наблюдение, - отметил Михаил Евраев. - Проводятся проверки причин возгорания. Цель - выявить все обстоятельства произошедшего и не допустить подобных инцидентов в будущем».

Причины пожара выясняют Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура и Верхне-Волжское управление Росприроднадзора. По их результатам будут приняты меры реагирования, включая возможное привлечение виновных к уголовной ответственности. Уже сейчас правительство Ярославской области обратилось в природоохранную прокуратуру с предложением провести совместную проверку всех полигонов региона на предмет надлежащей эксплуатации объектов повышенной опасности.

Пожар на полигоне, по предварительным данным, произошел из-за его ненадлежащего состояния. Ответственность за пожарную безопасность лежит на эксплуатирующих организациях, которые обязаны строго соблюдать технологию размещения отходов и использовать инертные материалы для ограничения доступа воздуха.