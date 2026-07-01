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НовостиОбщество1 июля 2026 9:36

Ярославцы выбирают название объекта, который переименуют в честь «Локомотива»

Финальная часть голосования продлится до 15 июля
Георгий БРИНЧУК
Ярославцы голосуют за любимую команду.

Ярославцы голосуют за любимую команду.

Фото: Правительство Ярославской области.

На первом этапе жители региона направили свои предложения, среди которых были выбраны самые популярные варианты. Пришло время принять окончательное решение.

Нужно выбрать на Госуслугах или в Максе один из десяти объектов, вошедших в финальный список. Среди них – улица Институтская, Московский проспект, парк «Нефтяник», Советская площадь, проспект Фрунзе и другие городские территории. Затем нужно определить, какое название получит выбранный объект – «Локомотива» или Чемпионов.