Ярославцы выбирают название объекта, который переименуют в честь «Локомотива»

Ярославцы голосуют за любимую команду. Фото: Правительство Ярославской области.

На первом этапе жители региона направили свои предложения, среди которых были выбраны самые популярные варианты. Пришло время принять окончательное решение.

Нужно выбрать на Госуслугах или в Максе один из десяти объектов, вошедших в финальный список. Среди них – улица Институтская, Московский проспект, парк «Нефтяник», Советская площадь, проспект Фрунзе и другие городские территории. Затем нужно определить, какое название получит выбранный объект – «Локомотива» или Чемпионов.