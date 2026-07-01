В Ярославской области будут судить водителя, погубившего двоих

Погибли две пассажирки. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

В региональном УМВД сообщили о завершении расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое случилось в июне прошлого года в Тутаеве.

По данным следствия, вечером на перекрестке проспекта 50-летия Победы и улицы Комсомольской водитель «Лады Приоры» существенно превысил скорость и врезался в «Хенде Акцент».

Две пассажирки иномарки погибли, шофера «Лады» с травмами доставили в больницу.

Как выяснилось, что водитель отечественного автомобиля находился под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, ставящим под угрозу безопасность движения.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.