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НовостиПроисшествия1 июля 2026 7:31

В Ярославской области будут судить водителя, погубившего двоих

Сам виновник аварии тоже попал в больницу
Георгий БРИНЧУК
Погибли две пассажирки. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Погибли две пассажирки. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

В региональном УМВД сообщили о завершении расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое случилось в июне прошлого года в Тутаеве.

По данным следствия, вечером на перекрестке проспекта 50-летия Победы и улицы Комсомольской водитель «Лады Приоры» существенно превысил скорость и врезался в «Хенде Акцент».

Две пассажирки иномарки погибли, шофера «Лады» с травмами доставили в больницу.

Как выяснилось, что водитель отечественного автомобиля находился под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, ставящим под угрозу безопасность движения.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.