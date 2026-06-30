Ярославцы умоляют спасти застрявшего на крыше голубя

Птица мучается второй день. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

О несчастном случае с голубем сообщили пользователи соцсетей. По словам очевидцев, птица застряла, перевернувшись вниз головой. В управляющей компании просьбу избавить бедолагу от мучений проигнорировали.

- Даже при закрытых окнах писк стоит страшный. Птица сильно мучается. Дома ребёнок семи лет — он всё это видит и слышит. Обращались в компанию, которая принимает заявки для слесарей, но нас отправили куда подальше, заявив, что птицы — это не их забота, - пишут неравнодушные горожане.

Автор поинтересовался у других пользователей, куда обратиться, но конкретного ответа не получил. На самом деле можно еще попросить содействия у спасателей: они без труда снимают с крыш кошек и при необходимости выдворяют из города диких зверей. Наверняка и с голубем справятся.