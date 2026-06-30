Приговор отставному судье-виновнику ДТП из Москвы вынесут в Ярославской области

На скамье подсудимых окажется бывший судья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отставной судья Московского городского суда, как сообщили в региональном СКР, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Дело было возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Полномочия судьи прекращены в ноябре прошлого года.

По версии следствия, 20 апреля 2025 года виновник превысил скорость на федеральной трассе М-8 «Холмогоры», следуя в направлении Москвы, и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с попутным автомобилем, выполнявшим в этот момент разрешенный поворот налево с включенными сигналами.

Причинен вред здоровью водителя и пассажирки машины. Судья не пострадал.

Дело направлено в суд.