Жительница Ярославской области незаконно получала пенсию на ребенка

Деньги придется вернуть государству. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

31-летней жительнице Пошехонья инкриминировали мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере.

В июле 2020 года женщина обратилась в Пенсионный фонд в Рыбинске с заявлением о назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца в отношении своего сына, которому тогда было пять лет. Вместе с заявлением она представила свидетельство о рождении сына, в котором содержались заведомо недостоверные сведения об отце ребенка.

На самом деле сведения об отце ребенка в 2019 году были по решению суда исключены из актовой записи о рождении, поскольку сын не являлся ему родным. Об этом мать малыша знала, но менять документ не стала, а решила получить от государства деньги после смерти мужчины.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия несовершеннолетнего ребенка суд приговорил горожанку к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же период. По иску прокуратуры района незаконно полученные денежные средства взысканы с женщины в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.