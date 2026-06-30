Суд вернул ярославцам прибрежные территории, принадлежавшие частнику

Жители Некрасовского округа смогут без проблем подойти к реке. Фото: Георгий БРИНЧУК

Нарушения закона выявила прокуратура в Некрасовском округе.

По закону водные объекты, а также береговая полоса являются территорией общего пользования. В зависимости от протяженности водоема ширина последней может составлять от пяти до 20 метров.

В Некрасовском округе эти требования нарушала столичная фирма-собственник участков, границы которых пересекают акваторию реки Рыбинка.

По результатам проверки прокуратура района направила в суд иск об исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений о местоположении границ соответствующих земельных участков в той части, в которой они пересекают акваторию и береговую полосу водоема.

Решением Некрасовского районного суда эти требования удовлетворены в полном объеме.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура района проконтролирует его исполнение.