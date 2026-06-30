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НовостиОбщество30 июня 2026 14:49

Центр Ярославля украшают переносными клумбами

Мобильное озеленение в разгаре
Георгий БРИНЧУК
Цветами украшают те места, где стационарную клумбу не разобьешь.

Цветами украшают те места, где стационарную клумбу не разобьешь.

Фото: Мэрия Ярославля.

На улицах и площадях губернского города вместо скучных стационарных объектов появляются современные кашпо, декоративные контейнеры с деревьями, цветами и другими растениями, которые делают общественные пространства уютными и привлекательными.

Этот способ, как уточнили в мэрии, помогает быстро менять общественные пространства и украшать даже те места, где высадка растений в открытый грунт невозможна из-за инженерных коммуникаций или особенностей благоустройства. Кроме того, мобильные композиции можно менять в зависимости от сезона, сохраняя ухоженный вид городских улиц.