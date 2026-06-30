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НовостиОбщество30 июня 2026 14:43

Сотрудники ярославских МЧС и ФСИН отправили подарки бойцам СВО

Гуманитарный груз уже доставлен «за ленточку»
Георгий БРИНЧУК
Подарки бойцы уже получили.

Подарки бойцы уже получили.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Молодежные советы ГУ МЧС России по Ярославской области и регионального управления ФСИН собрали и отправили бойцам посылки с нательным бельем, медикаментами, крупами, макаронами, консервами, сладостями, чаем, кофе и бытовыми принадлежностями

Гуманитарный груз уже доставлен по назначению – военнослужащим полевого госпиталя при 136-м гвардейском артиллерийском полку на Запорожском направлении.

«Это не только помощь тем, кто на передовой, но и подтверждение того, что поддержка в тылу – это наша общая ответственность», - отметила Анастасия Соловьева, врио замначальника ГУ МЧС России по Ярославской области (по политической и воспитательной работе).