Сотрудники ярославских МЧС и ФСИН отправили подарки бойцам СВО

Подарки бойцы уже получили. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Молодежные советы ГУ МЧС России по Ярославской области и регионального управления ФСИН собрали и отправили бойцам посылки с нательным бельем, медикаментами, крупами, макаронами, консервами, сладостями, чаем, кофе и бытовыми принадлежностями

Гуманитарный груз уже доставлен по назначению – военнослужащим полевого госпиталя при 136-м гвардейском артиллерийском полку на Запорожском направлении.

«Это не только помощь тем, кто на передовой, но и подтверждение того, что поддержка в тылу – это наша общая ответственность», - отметила Анастасия Соловьева, врио замначальника ГУ МЧС России по Ярославской области (по политической и воспитательной работе).