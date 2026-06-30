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НовостиЗвезды30 июня 2026 14:38

Надежда Бабкина споет для жителей Ярославля 1 июля

Концерт состоится в рамках Театральной недели
Георгий БРИНЧУК
Надежда Бабкина выступит вместе с другими творческими коллективами.

Надежда Бабкина выступит вместе с другими творческими коллективами.

Фото: Правительство Ярославской области.

1 июля на Советской площади Ярославля пройдет фольклорный концерт под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Она выступит в сопровождении коллективов «Донбасс», «Кубанская казачья вольница», этно-фолк-группы «Мерема» и других музыкантов.

В рамках фестиваля-марафона «Песни России» творческие коллективы вместе с Надеждой Бабкиной выступают в 11 округах региона. Концерты уже прошли в Любиме, Мышкине, Новом Некоузе и Пошехонье. Впереди встречи со зрителями в Большом Селе, Пречистом, поселках Константиновский и Судоверфь, Гаврилов-Яме, Карабихе и Туношне.