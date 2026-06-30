В Ярославской области – еще два двухсотбалльника

Новые ярославские двухсотбалльники. Фото: Правительство Ярославской области.

По итогам экзамена по информатике максимум набрали Артем Яковлев из центра образования №10 Рыбинска и Глеб Зайцев из Провинциального колледжа Ярославля. Ранее эти выпускники показали высший результат по профильной математике.

В областном правительстве сообщили, что на сегодняшний день в регионе уже 92 стобалльные работы.

Михаил Снежков из Тутаевского округа набрал 300 баллов сразу по трем предметам: физике, профильной математике и русскому языку. Еще шесть ребят получили по 200 баллов.