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НовостиОбщество30 июня 2026 14:34

В Ярославской области – еще два двухсотбалльника

Теперь таких ребят в регионе – шесть
Георгий БРИНЧУК
Новые ярославские двухсотбалльники.

Новые ярославские двухсотбалльники.

Фото: Правительство Ярославской области.

По итогам экзамена по информатике максимум набрали Артем Яковлев из центра образования №10 Рыбинска и Глеб Зайцев из Провинциального колледжа Ярославля. Ранее эти выпускники показали высший результат по профильной математике.

В областном правительстве сообщили, что на сегодняшний день в регионе уже 92 стобалльные работы.

Михаил Снежков из Тутаевского округа набрал 300 баллов сразу по трем предметам: физике, профильной математике и русскому языку. Еще шесть ребят получили по 200 баллов.