Ремонт ярославских дорог проверяет прокуратура

Качество ремонта дорог проверила прокуратура. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Заместитель прокурора Даниловского района Светлана вместе с судебными приставами, представителями Госавтоинспекции, регионального министерства дорожного хозяйства и ГКУ ЯО «Ярдорслужба» побывала на дорогах Малое Сартово-Взвоз, Данилов-Шаготь, Середа-Бухалово. Там, как и было предписано судом, устранены дефекты покрытия проезжей части (просадки, выбоины, застой воды) и вырублена лишняя растительность в полосах отвода.

Другие дороги регионального значения также проверят сотрудники надзорного ведомства.