Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 11:52

Ремонт ярославских дорог проверяет прокуратура

Привести их в порядок велел суд
Георгий БРИНЧУК
Качество ремонта дорог проверила прокуратура.

Качество ремонта дорог проверила прокуратура.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

Заместитель прокурора Даниловского района Светлана вместе с судебными приставами, представителями Госавтоинспекции, регионального министерства дорожного хозяйства и ГКУ ЯО «Ярдорслужба» побывала на дорогах Малое Сартово-Взвоз, Данилов-Шаготь, Середа-Бухалово. Там, как и было предписано судом, устранены дефекты покрытия проезжей части (просадки, выбоины, застой воды) и вырублена лишняя растительность в полосах отвода.

Другие дороги регионального значения также проверят сотрудники надзорного ведомства.