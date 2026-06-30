Автобусам скоро разрешат ходить по улице Марголина в Ярославле

Капремонт в разгаре. Фото: Мэрия Ярославля.

На Марголина в разгаре капремонт, в ходе которого заменят дорожное полотно, обновят тротуары и проведут подземные электрические коммуникации по проекту «Чистое небо».

Если лабораторное исследование подтвердит качество нижнего слоя асфальта, то подрядная организация сможет приступить к укладке финального, верхнего слоя дорожного полотна.

Пока по Марголина не ходит общественный транспорт. После завершения укладки нижнего слоя дорожного полотна могут возобновить движение – тут проходят маршруты №№ 4А, 4, 56 и 79.