Две ярославские команды Ярославля вышли в финал проекта «Вызов Первых»

В финале - сразу две ярославские команды. Фото: Мэрия Ярославля.

На базе Центра образования – школы №91 в областном центре состязались 24 команды из ярославских округов.

Ярославль представили команды «Золотой феникс» Центра образования – школы №83. Они победили в двух возрастных категориях: среди участников 6–9 лет и 10–13 лет. Теперь они выступят на Всероссийском финале, который состоится в ноябре 2026 года на федеральной территории «Сириус».

Флагманский проект «Движения Первых» направлен на и вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом.