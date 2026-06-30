Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июня 2026 9:25

Причиной пожара в ярославской многоэтажке стала гроза

Удар молнии вывел из строя электрощитки
Георгий БРИНЧУК
Огонь повредил пять щитков.

Огонь повредил пять щитков.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар в поселке Ивняки Ярославского округа случился еще 10 июня. В подъезде многоэтажки загорелись электрощитки. На пожар выезжали девять спасателей на трех машинах. Люди не пострадали.

Огонь повредил пять электрощитков.

Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории после проведенных экспертиз установили причину случившегося. Возгорание произошло из-за теплового проявления тока молнии или электрического тока, возникшего в результате мощного электромагнитного поля при разряде молнии.