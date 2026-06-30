Причиной пожара в ярославской многоэтажке стала гроза

Огонь повредил пять щитков. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар в поселке Ивняки Ярославского округа случился еще 10 июня. В подъезде многоэтажки загорелись электрощитки. На пожар выезжали девять спасателей на трех машинах. Люди не пострадали.

Огонь повредил пять электрощитков.

Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории после проведенных экспертиз установили причину случившегося. Возгорание произошло из-за теплового проявления тока молнии или электрического тока, возникшего в результате мощного электромагнитного поля при разряде молнии.