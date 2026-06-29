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НовостиПроисшествия29 июня 2026 15:17

В Ярославской области вынесен приговор по делу о хищении 20 тонн никеля

Стоил металл более 45 млн рублей
Георгий БРИНЧУК
Виновники получили реальные сроки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновники получили реальные сроки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первомайский районный суд Ярославской области рассмотрел уголовное дело в отношении трех членов организованной группы, которым инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере.

В июне 2024 года обвиняемые выдали себя за представителей транспортной компании. Чтобы войти в доверие к грузоотправителю и представителю фельдъегерской службы, сопровождавшей товар, они сначала выполнили пробную поставку никеля на двух грузовых автомашинах, а заодно выяснили условия и порядок сопровождения груза и разработали схему совершения преступления.

Спустя несколько дней при транспортировке второй партии никеля массой 40 тонн по территории Ярославской области обманщики изменили маршрут одного из автомобилей и похитили 20 тонн никеля на общую сумму свыше 45 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя в зависимости от роли и степени участия в преступлении суд назначил виновным наказание от двух лет восьми месяцев до пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал у организатора преступления в доход государства автомобиль BMW 750D XDRIVE, на котором передвигались подсудимые.

Приговор в законную силу не вступил.