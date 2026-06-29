Ярославская область вошла в число лучших по цифровизации капремонта соцобъектов

Цифровизация охватывает все сферы жизни. Фото: Правительство Ярославской области.

Ход работ теперь отслеживается в режиме реального времени, что позволяет быстро исправлять ошибки и обеспечивать полный контроль за расходованием бюджетных средств. Сейчас в цифровом формате сопровождаются 74 объекта строительства, реконструкции и капитального ремонта.

В областном правительстве отметили, что цифровизация используется также в системе здравоохранения. Регистратуры заменили на единый кол-центр, имеется электронная запись к врачу и современные цифровые сервисы. С декабря в мессенджере «Макс» доступен чат-бот горячей линии 122, а с февраля жители могут получать телемедицинские консультации. Через «Макс» также можно дистанционно закрыть больничный лист.

Постепенно переводится цифровой формат и работа органов государственной власти.