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НовостиПроисшествия29 июня 2026 11:25

Наркоторговка попалась с поличным в Ярославле

Ей грозит до 20 лет тюрьмы
Георгий БРИНЧУК
Суд арестовал подозреваемую.

Суд арестовал подозреваемую.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

48-летней горожанке инкриминируют незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В июне женщину задержали на территории Ленинского района при попытке распространения наркотиков через закладки. Ранее она судима за совершение аналогичных преступлений.

Ленинский районный суд г. Ярославля с учетом позиции представителя прокуратуры района избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. За совершенное преступление виновнице грозит до 20 лет лишения свободы.