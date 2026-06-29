Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июня 2026 9:36

В Ярославле будут судить вандала, испортившего стены домов

Он изрисовал фасады из баллончика с краской
Георгий БРИНЧУК
Виновнику грозит арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Виновнику грозит арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

29-летнему горожанину инкриминируют порчу имущества в общественных местах.

По версии обвинения, апрельским вечером он нанес аэрозольными баллончиками на стены четырех многоквартирных домов, расположенных по улице Нефтяников города Ярославля, надписи различного содержания. Ущерб превысил 28 тысяч рублей.

На виновника завели уголовное дело, ущерб он полностью возместил.

В областной прокуратуре сообщили, что дело направлено для рассмотрения по существу в мировой судебный участок № 1 Красноперекопского судебного района г. Ярославля. Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.