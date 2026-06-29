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НовостиОбщество29 июня 2026 9:00

Ради отдыха за границей ярославец заплатил полмиллиона алиментов

Работал он неофициально, ребенку переводил гроши
Георгий БРИНЧУК
Должник полностью рассчитался по алиментам. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

Должник полностью рассчитался по алиментам. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

Житель Ярославля должен был по решению суда платить на содержание ребенка четверть зарплаты. Но длительное время официально мужчина не работал, а после устроился к ИП и начал выплачивать по две-три тысячи. Долг вырос до 547 тысяч рублей.

Судебный пристав неоднократно применял к должнику меры принудительного исполнения. Обращение взыскания на расчетные счета, запреты, вынесение исполнительского сбора, предупреждение об ограничении в специальных правах не помогли.

Тогда судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы страны. Узнав на портале Госуслуг о вынесении запрета, должник явился в отделение и оплатил всю сумму задолженности, с учетом сбора. Горе-папаша объяснил, что собирался отправиться в путешествие, а долги этому мешали.