Почти 2,4 тысячи ярославцев проверили здоровье на минувшей неделе

Проверить здоровье можно было по пути с работы. Фото: Правительство Ярославской области.

В День молодежи на Советской площади Ярославля работали мобильные пункты проекта «Шаг к здоровью». Все желающие могли бесплатно измерить рост, вес, давление, уровень глюкозы и холестерина в крови и другие параметры. Участниками акции стали около 1,5 тысячи человек.

За один месяц с момента старта проекта в этом году комплексные обследования в мобильных пунктах прошли более семи тысяч жителей региона. В ближайшие две недели акция продолжится в Ярославле, Рыбинске, Любиме, Мышкине, Брейтове и ряде других населенных пунктов.

Еще около 850 человек приняли участие в акции «Ночь диспансеризации». Она проходит ежемесячно с декабря прошлого года и позволяет пройти обследование после рабочего дня – без предварительной записи и до полуночи. Жители могут сдать анализы, сделать флюорографию или маммографию, получить консультации врачей и проверить основные показатели здоровья.

Ранняя диагностика помогает выявлять заболевания на начальных стадиях и своевременно начинать лечение.