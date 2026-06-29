Ярославская школьница победила в престижной олимпиаде «Формула будущего»

Золото олимпиады - у ярославской школьницы. Фото: Правительство Ярославской области.

Олимпиада проходила в Елабуге. В ней участвовала ученица «Инженерного ЯНОС-класса» ГОУ ЯО «Лицей № 86» Софи Библова.

BIM проектирование (Building Information Modeling) — одно из самых перспективных направлений в современной строительной и инженерной отрасли. Это создание полноценной цифровой модели здания, где учитываются все параметры: от геометрии до сроков строительства и стоимости материалов.

Важную роль сыграли наставники, Антон и Екатерина Петровы, которые помогали школьнице осваивать сложные программы, подсказывали, как грамотно презентовать свои идеи.

Победа в конкурсе предоставляет участникам льготы при поступлении, возможность пройти стажировки и участвовать в проектах, развивать профессиональные связи.