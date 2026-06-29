Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 7:54

В Ярославской области прокуратура проверила ход ремонта сельской школы

Работы должны завершиться до начала учебного года
Георгий БРИНЧУК
Скоро школа будет готова принять учеников.

Скоро школа будет готова принять учеников.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

Прокуратура Некрасовского района проверила ход ремонта Левашовской школы.

Работы стоимостью 90 млн рублей должны быть завершены по контракту в августе.

Глава надзорного ведомства района Дмитрий Андрианов выехал на место совместно с представителями заказчика и подрядной организации. Выяснилось, что график соблюдается, а заказчик контролирует процесс.

Окончательное завершение работ, соблюдение сроков капитального ремонта и его соответствие установленным стандартам находится на контроле руководства прокуратуры района.