В Ярославской области прокуратура проверила ход ремонта сельской школы

Фото: Прокуратура Ярославской области..
Прокуратура Некрасовского района проверила ход ремонта Левашовской школы.
Работы стоимостью 90 млн рублей должны быть завершены по контракту в августе.
Глава надзорного ведомства района Дмитрий Андрианов выехал на место совместно с представителями заказчика и подрядной организации. Выяснилось, что график соблюдается, а заказчик контролирует процесс.
Окончательное завершение работ, соблюдение сроков капитального ремонта и его соответствие установленным стандартам находится на контроле руководства прокуратуры района.