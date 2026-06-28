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НовостиОбщество28 июня 2026 19:55

Ярославцев на этой неделе подстерегают магнитные бури

Во вторник и среду – слабенькие
Георгий БРИНЧУК
Как поведут себя пятна - пока неизвестно. Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Как поведут себя пятна - пока неизвестно. Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

А что будет после – пока неизвестно, но ученые лаборатории солнечной астрономии (XRAS) предупредили, что на Солнце имеется крупнейшая группа пятен среди всех, что встречались с начала года.

«Предыдущая самая крупная группа, которая наблюдалась в феврале, произвела тогда вспышку X8.1 и заодно мимоходом побила рекорд XXI века по общему числу сильных вспышек», - отметили специалисты.

Пока активность эти самые пятна не проявляют. Какие именно проблемы они могут принести метеозависимым ярославцам – будет ясно 1 июля, когда группа окажется напротив Земли.