Ярославцев на этой неделе ждет нежаркая комфортная погода

Погода будет чаще пасмурной, чем солнечной. Фото: Георгий БРИНЧУК

На этой неделе в Ярославле ожидается переменчивая, но в целом комфортная погода. В целом температура будет держаться в диапазоне примерно +18…+24 °C.

Самым теплым днем будет 30 июня, вторник. Температура до 24 выше нуля, дождей не ожидается. Самым холодным днем будет 3 июля, пятница: до 20 тепла, небольшие осадки. В остальные дни – от 21 до 23 днем и от 14 до 18 по ночам.

В четверг и пятницу крайне вероятны дожди. Не исключено, что и в выходные будет пасмурно. Если планируете долгие прогулки, берите лёгкую куртку: вечером заметно прохладнее.