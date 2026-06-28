В Угличе прошел полумарафон «Волжский берег»

В забеге участвовали спортсмены из 47 регионов. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве напомнили, что это очередной этап серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». В ярославском городе собрались атлеты из 47 регионов России. Бесплатно участвуют школьники, студенты, ветераны спорта, воспитанники школ адаптивной физической культуры.

Маршрут проложен по живописным местам, что дает возможность полюбоваться видами на Волгу, увидеть старинный кремль, храмы, монастыри и купеческие особняки Углича. Люди приезжают не только ради спорта, но и чтобы познакомиться с городами Ярославской области, его историей и особенностями.

Победителями » стали Игорь Фадин и Евгения Яньшина. На дистанции 10 километров первыми финишировали Никита Калганов и Марина Поспелова.

Забеги серии до конца сезона пройдут также в Рыбинске, Ростове Великом и Ярославле.